Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A2QHRA / ISIN: US15117X1054
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Cellnex Telecom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cellnex Telecom wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,003 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 92,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent auf 1,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,86 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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