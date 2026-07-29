Ausblick: Cellnex Telecom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cellnex Telecom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,023 USD. Das entspräche einem Gewinn von 54,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,034 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 4,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at