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WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cellnex Telecom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cellnex Telecom wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,037 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cellnex Telecom noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,03 Milliarden EUR gegenüber 995,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,139 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,530 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,12 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,42 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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