Cello World Aktie

WKN DE: A3EYKN / ISIN: INE0LMW01024

13.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cello World gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cello World wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 3,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,27 Prozent verringert. Damals waren 3,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,84 Prozent auf 6,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Cello World noch 5,57 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,54 INR im Vergleich zu 15,50 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 23,94 Milliarden INR, gegenüber 21,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cello World Limited Registered Shs 144A Reg S

Analysen zu Cello World Limited Registered Shs 144A Reg S

Aktien in diesem Artikel

Cello World Limited Registered Shs 144A Reg S 507,70 -0,01% Cello World Limited Registered Shs 144A Reg S

