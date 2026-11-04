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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cello World gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cello World stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cello World noch ein Gewinn pro Aktie von 3,87 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,41 Milliarden INR gegenüber 5,87 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,90 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 14,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 25,44 Milliarden INR, gegenüber 23,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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