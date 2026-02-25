Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Celsius öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,184 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Celsius -0,110 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 92,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 638,9 Millionen USD gegenüber 332,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,44 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

