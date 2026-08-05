Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Celsius wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten schätzen, dass Celsius für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,416 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 870,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 739,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,250 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at