Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Celsius stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,303 USD aus. Im letzten Jahr hatte Celsius einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 766,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 132,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Celsius einen Umsatz von 329,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at