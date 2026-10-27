Ausblick: Cematrix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cematrix gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cematrix ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 21,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,3 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,0 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,040 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,030 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,0 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at