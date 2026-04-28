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WKN DE: A2AJGF / ISIN: CA15120R1038

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Cematrix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cematrix lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,010 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 5,0 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,030 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,030 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,0 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 45,1 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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