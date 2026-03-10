Cematrix Aktie
Ausblick: Cematrix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cematrix wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,010 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cematrix ebenfalls einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 12,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 15,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 44,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 35,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
