Ausblick: Cematrix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cematrix wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,010 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cematrix ebenfalls einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 12,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 15,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 44,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 35,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at