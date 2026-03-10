Cematrix Aktie

WKN DE: A2AJGF / ISIN: CA15120R1038

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Cematrix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cematrix wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,010 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cematrix ebenfalls einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 12,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 15,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 44,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 35,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cematrix Corp.

Analysen zu Cematrix Corp.

Aktien in diesem Artikel

Cematrix Corp. 0,43 3,61%

