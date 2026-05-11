Cementos Argos Aktie
WKN DE: A1H86N / ISIN: US1512601063
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cementos Argos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cementos Argos wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,207 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cementos Argos noch 1,95 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Cementos Argos nach den Prognosen von 3 Analysten 339,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 293,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,858 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cementos Argos S.A. (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Cementos Argos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Cementos Argos legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Cementos Argos legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Cementos Argos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Cementos Argos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cementos Argos S.A. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Cementos Argos S.A. (spons. ADRs)
|15,00
|23,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.