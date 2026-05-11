Ausblick: Cementos Argos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cementos Argos wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,207 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cementos Argos noch 1,95 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Cementos Argos nach den Prognosen von 3 Analysten 339,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 293,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,858 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at