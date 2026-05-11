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WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cementos Argos SA präsentiert Quartalsergebnisse

Cementos Argos SA wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cementos Argos SA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 138,97 COP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1633,45 COP je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cementos Argos SA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1.261,54 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 1.231,04 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 612,34 COP prognostiziert. Im Vorjahr waren es 404,91 COP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.535,67 Milliarden COP umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.155,68 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

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