Cementos Argos Aktie

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WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cementos Argos SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cementos Argos SA lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 213,37 COP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cementos Argos SA noch 118,23 COP je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.347,00 Milliarden COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.283,39 Milliarden COP umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 523,09 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 404,91 COP je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5.389,45 Milliarden COP, gegenüber 5.155,68 Milliarden COP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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