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WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cementos Argos SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cementos Argos SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 158,40 COP aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,72 Prozent verringert. Damals waren 181,48 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.353,98 Milliarden COP – ein Minus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cementos Argos SA 1.366,45 Milliarden COP erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 507,62 COP aus, während im Vorjahreszeitraum 404,91 COP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.298,07 Milliarden COP in den Büchern stehen werden, gegenüber 5.155,68 Milliarden COP im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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