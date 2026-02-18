Ausblick: Cementos Argos SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cementos Argos SA wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 188,46 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cementos Argos SA noch ein Gewinn pro Aktie von 5,64 COP in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.333,35 Milliarden COP gegenüber 1.295,95 Milliarden COP im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1999,64 COP je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 155,61 COP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 5.218,11 Milliarden COP, gegenüber 3.967,62 Milliarden COP im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at