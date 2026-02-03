Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cencora legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cencora wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cencora noch ein Gewinn pro Aktie von 2,50 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 86,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,49 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,61 USD je Aktie, gegenüber 7,96 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 341,01 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 321,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Cencora
|305,00
|-0,86%