Cencora Aktie

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WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cencora vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cencora wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,52 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 84,31 Milliarden USD – ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cencora 80,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,78 USD aus. Im Vorjahr waren 7,96 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 336,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 321,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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