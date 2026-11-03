Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cencora veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cencora stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cencora einen Verlust von -1,750 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 87,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,73 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,89 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,96 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 337,02 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 321,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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