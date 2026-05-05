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WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cencora zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cencora wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,82 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cencora noch 3,68 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 81,09 Milliarden USD – ein Plus von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cencora 75,45 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 345,58 Milliarden USD, gegenüber 321,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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