Cencosud Aktie
WKN: A0B5TM / ISIN: CL0000000100
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cencosud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cencosud veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 18,21 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,400 CLP je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4.118,99 Milliarden CLP – das wäre ein Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.141,47 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 123,83 CLP je Aktie, gegenüber 113,40 CLP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 17.059,08 Milliarden CLP fest. Im Vorjahr waren noch 17.281,70 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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