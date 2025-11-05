Cencosud Aktie

WKN: A0B5TM / ISIN: CL0000000100

WKN: A0B5TM / ISIN: CL0000000100

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cencosud stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cencosud wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 27,10 CLP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cencosud 26,30 CLP je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.998,64 Milliarden CLP. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4.029,55 Milliarden CLP aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 214,62 CLP, gegenüber 56,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 17.015,13 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Vorjahr 16.667,83 Milliarden CLP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Cencosud SA Registered Shs 12 280,00 0,00% Cencosud SA Registered Shs

