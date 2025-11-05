Cencosud Aktie
WKN: A0B5TM / ISIN: CL0000000100
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cencosud stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cencosud wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 27,10 CLP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cencosud 26,30 CLP je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.998,64 Milliarden CLP. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4.029,55 Milliarden CLP aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 214,62 CLP, gegenüber 56,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 17.015,13 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Vorjahr 16.667,83 Milliarden CLP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cencosud SA Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Cencosud stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Cencosud gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Cencosud legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Cencosud informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cencosud SA Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cencosud SA Registered Shs
|12 280,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.