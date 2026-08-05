Ausblick: Cencosud veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cencosud lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,61 CLP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cencosud 31,30 CLP je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cencosud in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4.151,84 Milliarden CLP im Vergleich zu 4.230,11 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 168,73 CLP im Vergleich zu 113,40 CLP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 17.233,62 Milliarden CLP, gegenüber 17.281,70 Milliarden CLP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at