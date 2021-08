Ausblick: Cencosud zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cencosud präsentiert in der am 12.08.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2021 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,76 CLP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cencosud noch -11,500 CLP je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Cencosud nach den Prognosen von 3 Analysten 2.353,03 Milliarden CLP umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.210,32 Milliarden CLP umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 108,12 CLP je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 46,50 CLP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 10.115,34 Milliarden CLP, gegenüber 10.053,01 Milliarden CLP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at