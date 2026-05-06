Ausblick: Cenovus Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cenovus Energy äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,742 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,94 Prozent auf 13,17 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cenovus Energy noch 13,30 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 CAD im Vergleich zu 2,16 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 52,15 Milliarden CAD, gegenüber 49,70 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at