Ausblick: Cenovus Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cenovus Energy gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,64 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 248,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cenovus Energy 0,470 CAD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 36,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,32 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,87 Milliarden CAD aus.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,29 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 55,50 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 49,70 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at