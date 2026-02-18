Cenovus Energy Aktie

Cenovus Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8C / ISIN: CA15135U1093

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cenovus Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cenovus Energy wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,396 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cenovus Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CAD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,75 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,87 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 1,68 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,08 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 54,28 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Cenovus Energy Inc 19,51 3,28% Cenovus Energy Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

