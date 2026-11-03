Cenovus Energy Aktie
WKN DE: A0YD8C / ISIN: CA15135U1093
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cenovus Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cenovus Energy äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,60 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cenovus Energy ein EPS von 0,720 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,85 Prozent auf 16,87 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,67 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 63,79 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 49,70 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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