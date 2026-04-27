Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Centene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Centene öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 47,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,02 USD, gegenüber -13,530 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 188,83 Milliarden USD im Vergleich zu 194,78 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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