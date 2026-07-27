Centene Aktie

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WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Centene zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Centene stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,74 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,530 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 191,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 194,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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