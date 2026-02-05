Ausblick: Centene zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centene wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Verlust von -1,221 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,39 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 18,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 193,57 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 163,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

