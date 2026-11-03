Centennial Resource Developemen a Aktie
WKN DE: A3DTTK / ISIN: US71424F1057
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Centennial Resource Developement A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Centennial Resource Developement A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,613 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Centennial Resource Developement A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,92 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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