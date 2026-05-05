Centennial Resource Developemen a Aktie

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WKN DE: A3DTTK / ISIN: US71424F1057

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Centennial Resource Developement A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Centennial Resource Developement A wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Centennial Resource Developement A nach den Prognosen von 16 Analysten 1,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,38 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 6,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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