Ausblick: Centennial Resource Developement A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centennial Resource Developement A wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten schätzen, dass Centennial Resource Developement A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,62 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD im Vergleich zu 1,45 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 5,24 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at