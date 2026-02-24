Centennial Resource Developemen a Aktie
WKN DE: A3DTTK / ISIN: US71424F1057
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Centennial Resource Developement A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Centennial Resource Developement A wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten schätzen, dass Centennial Resource Developement A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,62 Prozent.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD im Vergleich zu 1,45 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 5,24 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,00 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Centennial Resource Developement A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Centennial Resource Developement A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)