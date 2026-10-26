Ausblick: CenterPoint Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CenterPoint Energy gibt am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,498 USD aus. Im letzten Jahr hatte CenterPoint Energy einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll CenterPoint Energy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,12 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CenterPoint Energy 1,99 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 9,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at