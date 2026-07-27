Ausblick: CenterPoint Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CenterPoint Energy wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,373 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,12 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 9,97 Milliarden USD, gegenüber 9,36 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at