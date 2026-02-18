Ausblick: CenterPoint Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CenterPoint Energy wird am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,450 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,42 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CenterPoint Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,58 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 9,12 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at