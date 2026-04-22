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WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: CenterPoint Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CenterPoint Energy lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,556 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CenterPoint Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CenterPoint Energy nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 2,85 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,92 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 9,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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