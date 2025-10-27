Centerra Gold Aktie
WKN: A0B6PD / ISIN: CA1520061021
Ausblick: Centerra Gold legt Quartalsergebnis vor
Centerra Gold wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,255 USD aus. Im letzten Jahr hatte Centerra Gold einen Gewinn von 0,190 CAD je Aktie eingefahren.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 339,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 424,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,862 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
