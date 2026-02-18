Centerra Gold Aktie

Centerra Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6PD / ISIN: CA1520061021

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Centerra Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Centerra Gold lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Centerra Gold die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 360,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 428,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD im Vergleich zu 0,520 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

