Ausblick: Centerra Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Centerra Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,384 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 394,3 Millionen USD für Centerra Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 390,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 3,98 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,70 Milliarden USD im Vergleich zu 1,83 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at