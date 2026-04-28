Ausblick: Centerra Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Centerra Gold lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Centerra Gold die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,426 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 373,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 396,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,98 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at