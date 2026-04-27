Ausblick: Central Bancompany stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Central Bancompany veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,434 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 270,7 Millionen USD – ein Minus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Bancompany 299,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at