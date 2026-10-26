Ausblick: Central Bancompany verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Central Bancompany wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,486 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 306,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 288,9 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus. Im Vorjahr waren 1,75 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at