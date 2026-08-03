Central Bancompany Aktie
WKN DE: A41LM3 / ISIN: US1524131000
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Central Bancompany veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Central Bancompany wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,474 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Central Bancompany ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 283,8 Millionen USD – ein Minus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Bancompany 307,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 1,75 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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