Ausblick: Central Garden Pet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Central Garden Pet wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,138 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 627,7 Millionen USD – ein Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Garden Pet 656,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,78 USD je Aktie, gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at