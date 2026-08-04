Ausblick: Central Garden Pet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Central Garden Pet gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,11 Prozent auf 883,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 960,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD, gegenüber 2,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at