Ausblick: Central Garden Pet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Garden Pet wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Central Garden Pet noch 1,52 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 883,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Central Garden Pet einen Umsatz von 960,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,55 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at