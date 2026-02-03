Central Garden & Pet Aktie
WKN DE: A0LGZP / ISIN: US1535272058
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Central Garden Pet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Central Garden Pet veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Central Garden Pet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,138 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 627,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Central Garden Pet einen Umsatz von 656,4 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,12 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting
|
07:01
|Ausblick: Central Garden Pet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.11.25
|Ausblick: Central Garden Pet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Central Garden Pet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting
Aktien in diesem Artikel
|Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting
|31,31
|2,09%