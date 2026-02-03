Central Garden & Pet Aktie

WKN DE: A0LGZP / ISIN: US1535272058

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Central Garden Pet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Garden Pet veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Central Garden Pet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,138 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 627,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Central Garden Pet einen Umsatz von 656,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,12 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting

Analysen zu Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting

Aktien in diesem Artikel

Central Garden & Pet Co (A) Non-Voting

