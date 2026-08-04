Centrus Energy a Aktie
WKN DE: A12CTC / ISIN: US15643U1043
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Centrus Energy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Centrus Energy A präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 150,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD im Vergleich zu 3,90 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 463,3 Millionen USD, gegenüber 448,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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